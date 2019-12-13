باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

وقع على مذكرة تفاهم في تقديم مساعدة قانونية للذين تضرروا من العنف المنزلي بين اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل ورابطة المحامين ومندوبية أذربيجان للأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج أن مذكرة التفاهم وقع عليها رئيسة اللجنة الحكومية هجران حسينوفا ورئيس رابطة المحامين الأذربيجانية أنار باقروف ورئيس مندوبية الأمم المتحدة في أذربيجان غلام إسحاقزاي.

وقالت حسينوفا إن التعديلات الجديدة المدرجة في التشريع تنص على أن الشخص المتضرر يحق له أن يرفع دعوى قضائية بنفسه او من قبل أقاربه او عبر محام له ولكن الأمر يسبب بعدد من الصعوبات أمام العائلات من الفئة منخفضة الدخل ومن الفئة الفقيرة كما أن بعض تلك العائلات لا تجد دعما عن جانب أقاربها وخدمات المحامين مأجورة.

وأضافت أن المرسوم الموقع عليه من جانب الرئيس إلهام علييف بشأن تقديم مساعدة قانونية مجانة من جانب رابطة المحامين لمنخفضي الدخل يمكن من حل إيجابي للمشكلة الخاصة بمد يد مساعدة قانونية للمتضررين من العنف ونسعى إلى أن يستفيد كل مواطن أذربيجاني يستفيد من هذا الدعم. وتستهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تقديم مساعدة قانونية للذين تضرروا من العنف المنزلي وتنفيذ تدابير مناسبة.

وذكر رئيس رابطة المحامين الأذربيجانية انار باقروف أن العامل البشري يحط محط الاهتمام في البلد ويجد ذلك تعبيره في التشريع أيضا. وشدد على أن تقديم المساعدة القانونية للمتضررين من العنف يجري تنفيذه مجانا كما ينص عليه القانون ولكن ذلك لا يعني أن المحامين ينبغي لهم أن يقدموا مساعدة مجانا لأولئك الأشخاص والمساعدة القانونية المجانة التي جاءت في القانون المذكور يجري تنفيذه على حساب الدولة. وأوضح أن توقيع هذه المذكرة تفتح إمكانات كبيرة وتتوخى رفع مستوى معارف المحامين في هذا المجال وتنظيم تدريبات ودورات بشأن تقديم محامين مساعدة قانونية للمتضررين من العنف وينضم المحامون إلى هذا المشروع على أساس التطوع.

وأفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان غلام اسحاقزاي أن العنف القائم على نوع الجنس له عواقب وخيمة ومن الواجب مكافحة ذلك. وقال إن مذكرة التفاهم تأتي احدى الوثائق الهامة في الدفاع عن الذين يتضررون من العنف ورفع شكره للجنة الحكومية ورابطة المحامين.

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