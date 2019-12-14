تزويد مجموعة من عائلات الشهداء ومعاقي حرب قراباغ بمساكن فردية في لنكران

لنكران، 14 ديسمبر، أذرتاج

زودت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مجموعة من عائلات الشهداء ومعاقي حرب قراباغ في لنكران بمساكن فردية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن بيان قسم العلاقات العامة والاتصالات للوزارة أن المواطنين المزودين بمساكن خاصة جديدة أعربوا عن رضاهم عن الفعاليات المنفذة لتعزيز الضمان الاجتماعي لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب. رفعوا الشكر الجزيل للرئيس إلهام علييف لكونهم محاطين بالاعتناء والرعاية ومسكّنين اليوم.

وقيل في حفل منظم بمناسبة توزيع المساكن على أصحابهم إن أحد أهم البرامج الاجتماعية المنفذة في البلد برنامج تحسين الظروف المعيشية لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وتسكينهم لدى مساكن جديدة.

تم تقديم 626 شقة لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب عام 2018م وهذا يزيد عما كان من المخطط المقدر 207 شقة لذلك العام بثلاثة أضعاف. ويتوخى في عام 2019 توفير 934 شقة وبيت فردي للمنتمين لهاتين الفئتين من السكان وقد تم تسليم 515 منها بالفعل. وسيتم توفير المنازل المتبقية والبيوت الفردية إلى نهاية هذا العام.

قدمت الوزارة حتى الآن 7،169 شقة ومسكن فردي لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب.