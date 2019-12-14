بحث علاقات التعاون بين مؤسستي أمين المظالم الأذربيجانية والتركية

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى أمينة المظالم الأذربيجانية صبينة علييفا بالسفير التركي في أذربيجان إركان أوزورال.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مؤسسة أمين المظالم الأذربيجانية أن امينة المظام قالت في اللقاء إن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تقوم على الصداقة والإخاء. وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا تتطور على أعلى مستوى. وأكدت أن أذربيجان وتركيا تدعمان بعضهما البعض دائمًا على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن أرمينيا احتلت 20 في المائة من أراضي أذربيجان وتم انتهاك حقوق أكثر من مليون لاجئ ومشرَّد نتيجة لهذا العدوان. قالت صبينة علييفا إن الدعم الخاص الذي تقدمه الدولة الشقيقة في دعم الحقائق الأذربيجانية يستحق الثناء.

كما قدمت خلال الاجتماع معلومات عن أنشطة مؤسسة أمين المظالم. واعلن أن المؤسسة عضو في مؤسسات أمانة المظالم الدولية والأوروبية وجمعية أمانة المظالم الآسيوية وأمانة المظالم في منظمة التعاون الإسلامي وتم تنفيذ العمل على انشاء شبكة أمناء المظالم في البلدان الناطقة بالتركية.

شددت صبينة علييفا على أهمية تعزيز العلاقات مع الدولة الشقيقة في مجال حقوق الإنسان وتطوير التعاون بين مؤسستي أمين المظالم في كلا البلدين.

وقال السفير إركان أوزورال إنه تم تقييم أنشطة أمين المظالم عاليا في أذربيجان.

قال السفير التركي إن العلاقات بين البلدين مثالية مؤكدا على ان تركيا دائمًا الى جانب أذربيجان في تسوية نزاع قاراباغ الجبلية وتدعو الى استعادة السلامة الإقليمية لأذربيجان. وتحدث أزورال عن أهمية تطوير علاقات التعاون الوثيق بين مؤسستي أمين المظالم الأذربيجانية والتركية وتنسيق أنشطة المؤسسات على المستوى الدولي.