نشر معلومات عن البراكين الطينية الأذربيجانية في بوابة السياحة الإيطالية

روما، 16 ديسمبر، أذرتاج

نشر موقع video.corriere.it الإيطالي مقالة عن البراكين الطينية في أذربيجان.

تفيد وكالة أذرتاج أنه أضيفت مقاطع الفيديو التقديمية إلى المقالة أيضاً.

جاء في المقال أن البراكين الطينية الواقعة في أراضي محمية قوبوستان التاريخية الفنية جذبت آلافا من السياح وفي عام 2007 تم إدراج هذه المحمية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتتميز البراكين الطينية الأذربيجانية بتفردها. هناك أكثر من 400 بركان طيني في البلاد.

يحدد على وجه التقريب أن تلث البراكين الطينية في العالم تقع في أذربيجان.

يـشار إلى أن البراكين الطينية في أذربيجان ليست فقط جميلة ومدهشة ولكنها تستخدم أيضاً كمورد. وأنها تحتوي على الغاز والنفط. تستخدم مواد مثل الحمم البركانية والطين والسائل الناتجة عن الثوران البركاني في الصناعة كمواد خام.