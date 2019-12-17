مراجعة أكثر من 7000 أجنبي وعديمي الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية في نوفمبر

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

سجلت دائرة الهجرة الحكومية 49 ألفا و697 طلباً خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجيل الأجانب وعديمي الجنسية في أماكن إقامتهم.

أفادت أذرتاج أنه خلال الشهر تسلمت الدائة 7 آلاف و794 طاباً من الأجانب وعديمي الجنسية لتمديد الإقامة المؤقتة في البلاد ومنح تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة ومنح الجنسية أو استعادتها أو التخلي عنها وكذلك تحديد الانتماء الجنسي وصفة اللاجئ، وكذلك للحصول على تصاريح ممارسة العمل وتمديد تصاريح العمل الحالية. نظرت الدائرة في كل مراجعة على حدة واتخذت قرارات ذات الصلة وفقا لمتطلبات التشريعات الأذربيجانية.

في نوفمبر، نتيجة للإجراءات المتخذة والتحقيقات التي أجريت في البلاد ، اتخذت دائرة الهجرة الحكومية 1398 قراراً بشأن قضايا الهجرة في البلاد، بما في ذلك انتهاكات التشريعات الإدارية من قبل الأجانب وعديمي الجنسية. تتعلق 719 من القرارات بفرض غرامة إدارية للمخالفات الإدارية دون ترحيل اداري خارج حدود البلاد على أساس العقوبات الإدارية بسبب انتهاك المواد ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية. ويخص القرار لمنح الصيغة القانونيىة لمغادرة 469 منهم للبلاد وإقامة 250 منهم في البلاد.

من بين 624 قراراً حول تقييد الدخول إلى البلاد، تنص 116 قراراً على فرض غرامة إدارية لانتهاك أحكام ذات صلة من قانون الجرائم الإدارية بالإخراج من البلاد على أساس العقوبات الإدارية وتتعلق 508 منها بانتهاك الأحكام ذات الصلة لقانون الهجرة. كما صدر 24 قراراً مرتبطة بفقدان شهادة الإقامة المؤقتة والدائمة وتخص 10 قرارات لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المواطين الأذربيجانيين أو الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان الذين منحوا الأماكن لإقامة للأجانب وعديمي الجنسية فيما يخص تسجيلهم في أماكن الأقامة أو إلغاء تسجيلهم في حينها ووفقاً للنظام المحدد في قانون الهجرة. كما تم اتخاذ 19 قراراً بشأن انتهاك قواعد توظيف الأجانب وعديمي الجنسية، بالإضافة إلى قرارين حول انتهاك الأحكام الأخرى للقانون.

تتواصل التدابير المتخذة من قبل دائرة الهجرة الحكومية في بلدنا من اجل تعزيز إشراف الدولة على مجريات الهجرة وكذلك لمنع الهجرة غير الشرعية.