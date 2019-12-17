الوفد من وزارة الطوارئ يحضر المؤتمر الدولي في أبوظبي

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انعقد المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء مؤسسات التعليم في مجال الدفاع المدني في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للدفاع المدني في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد برئاسة رئيس أكاديمية وزارة الطوارئ الجنرال بابا صالايف شارك في المؤتمر المشارك فيه 25 عضواً وممثلو الدولتين المراقبتين.

خلال الاجتماع، ناقش المشاركون مستوى استعداد الدول الأعضاء للدفاع المدني واعتماد تدابير وقائية لضمان سلامة الناس في حالات الطوارئ وتطبيق واستخدام التكنولوجيات الجديدة.

قام المشاركون في اليوم الأخير بزيارة إلى أكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية وتعرفوا على أنشطة الأكاديمية وتبادلوا الآراء حولها.