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    ثقافة


    السفير: رحلة باكو – مشهد تعطي دفعة لتنمية السياحة

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]

    طهران، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

    قال جواد جهانكيرزاده إن رحلة باكو – مشهد تمكن من تنمية العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في مجال النقل ومن توسيع التعاون في مجال السياحة.

    أفادت أذرتـــاج عن جهانكيرزاده سفير إيران في أذربيجان قوله إن هذه الرحلة افتتحت بتعاون شركتي بوتا ايروايس وباكو ستار الاذربيجانيتين وشركة الطيران الإيرانية وستلعب دورا مهما في زيادة رحلات متبادلة للسياح.

    ولفت السفير الإيراني الى ان علاقات التعاون القائمة اليوم بين ايران وأذربيجان تتطور بنجاح مبشرا بتحقق مشاريع مشتركة جديدة في المستقبل.

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