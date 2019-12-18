رئيس وكالة الدينية: جورجيا تتعاون وثيقا مع البلاد المجاورة في محاربة التشدد

تبيليسي، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

قال زازا واشاقمادزي ان دولة جورجيا أعدت برنامجا خاصا بمحاربة التطرف والتشدد الديني.

أفادت أذرتـــاج عن واشاقمادزي رئيس الوكالة الجورجية الحكومية لشؤون القضايا الدينية قوله في تصريح له لمراسل أذرتاج إن الوثيقة تضم كذلك مسائل تعاون إقليمي ودولي في مجال محاربة مثل هذه التحديات وقال "إن هذه الوثيقة نتعاون على أساسها مع أذربيجان وتركيا وايران تعاونا وثيقا ويسفر تعاوننا عن نتائج إيجابية".

وأضاف ان القوى المتطرفة والمتشددة تقوم اليوم بنداءات خطيرة للغاية وذلك سبب وما زال بالنزاعات والحروب داخل بعض البلاد والاقاليم والعالم بأسره.

ودعا رئيس الوكالة الجورجية جميع الدول للمحاربة سويا ضد التطرف والتشدد الديني لافتا الى "ان النضال بوحد لن يفيد شيئا ولذلك يجب توحيد الجهود وتقوم دولة جورجيا بمحارفة جادة ضد التطرف والتشدد الديني وقد القي القبض على عدد اشخاص قاتلوا في صفوف العصابات الدينية المختلفة وفي الوقت ذاته اعتقل بضعة مواطنين أجانب كانوا يرغبون في الانضمام الى الإرهابيين عن طريق عبور حدود جورجيا وسلموا الى دولهم وتواصل قوات الأجهزة الخاصة الجورجية مكافحتها الصارمة في هذا المجال".