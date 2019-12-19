ولادة 117 ألف و752 مولود في أذربيجان خلال أشهر يناير - أكتوبر

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت أدارات الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 117 ألف و752 مولود خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن مؤشر الولادة لم يتغير قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق حيث استقر عند 14.2 مولود لكل 1000 ساكن من الأهالي.

وقالت الهيئة إن 53.2 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.8 في المائة منهم هن الإناث. كما أن 2774 مولود منهم هم توائم و78 مولودا هم توائم ثلاثي و4 من أربعة.

ولفت البيان إلى أن الأحوال المدنية سجلت في خلال يناير - سبتمبر 46 ألف و403 حالة وفاة على نطاق البلد وكان مستوى الوفاة انخفض إلى 5.6 وفاة لكل 1000 ساكن من الأهالي مقارنة بـ5.9 وفاة كانت في الفترة ذاتها من العام المنصرم.