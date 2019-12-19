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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و53 ألفا و145 نسمة

    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٦]

    باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 71 ألفا و688 شخص أو 0.7 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و53 ألفا و145 نسمة حتى الأول من العام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 116 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

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