مراكز الاقتراع تغلق أبوابها أمام الناخبين للانتخابات البلدية في أذربيجان

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للانتخابات البلدية في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن عملية فرز الأصوات بدأت بالمراكز حاليا.

يذكر ان 41 الفا و462 مرشح يتنافسون في الانتخابات من اجل 15 الفا و156 مقعد لدى 1606 بلدية موزعة على 5049 مركز اقتراع تابعة لـ118 دائرة من اصل 125 دائرة بسبب وقوع 7 دوائر في الأراضي المحتلة من قبل قوات الاحتلال الأرميني. ويشارك في الانتخابات البلدية 13 حزبا.