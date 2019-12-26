رغبة الفنادق السويسرية في تقليص اعتمادها على عمالقة الإنترنت من خلال منصة الحجز الجديدة

برن، 26 ديسمبر، أذرتاج

تعتبر سويسرا ، الواقعة في جبال الألب إحدى الوجهات السياحية المفضلة في الصيف والشتاء. على الرغم من قدوم العديد من السياح إلى البلاد، إلا أن أصحاب الفنادق غير راضيين عن إملاءات بوابات الحجز عبر الإنترنت الدولية (Booking، Expedia وإلخ). تتطلب البوابات الدولية رسوماً مرتفعة مقابل خدماتها وإدارة عروض الفنادق وحزمها وتغيرها وفقاً لقواعد عملها وتتمسك بموقع الإملاء.

افاد مراسل أذرتاج من برن أن جمعية الفنادق السويسرية (Hotellerisuisse) ستقوم بإنشاء بوابة الحجز الخاصة بها. صرح رئيس الجمعية أندرياس توليج للتلفزيون السويسري (SRF) أن بوابات الإنترنت في العصر الحديث قد تحولت بالفعل من خدمات الحجز إلى شركات السفر وتدير التدفقات السياحية في مختلف البلدان وتجعل الفنادق بأسعارها خاضعة لها. هذا يجبر الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخضوع لهذا الإملاء أو البقاء خارج نطاق تدفق السياح.

ستوفر البوابة الجديدة المدعى بDiscover Swiss من العام المقبل خدماتها للفنادق المحلية بأسعار أكثر معقولة مقارنة بأسعار الشركات العالمية التي تتطلب رسوماً أعلى. ينبغي أن تساعد البوابة السياح كدليل إلكتروني في اختيار الفندق عند السفر إلى سويسرا.

سيحدد الوقت ما إذا كانت المنصة التي تم إطلاقها بميزانية تبلغ مليوني فرنك سويسري يمكنها تحمل مليارات الدولارات من عمالقة الإنترنت.