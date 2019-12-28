باكو بين الخماسية الأولى لأفضل مدن للسفر للتسويق في رأس السنة الجديدة في رابطة الدول المستقلة

موسكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أصبحت باكو واحدة من أفضل خمس مدن للسفر إلى اسواق رأس السنة في رابطة الدول المستقلة.

تقدم بوابة "TurStat" السياحة تصنيفاً لأفضل مهرجانات ومعارض أسواق رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك روسيا، خلال أعياد رأس السنة الجديدة ويناير 2020.

يتم تنظيم أكثر معارض السنة الجديدة وعيد الميلاد للسياح في رابطة الدول المستقلة في ديسمبر 2019 ويناير 2020 في روسيا وبيلاروس وأذربيجان.

يعتمد تصنيف معارض عيد الميلاد في رابطة الدول المستقلة على تحليل شعبية وتفردا ومهرجانات ومعارض عيدي الميلاد والسنة الجديدة.

فريدة عبدللاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو