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    ثقافة


    بيان وكالة السياحة الحكومية في شأن المحميات التابعة لها

    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    أصدرت وكالة السياحة الحكومية بياناً بمناسبة يوم 31 ديسمبر - يوم التضامن لأذربيجانيي العالم واحتفالات رأس السنة الجديدة.

    نقلت أذرتاج عن الوكالة أن البيان ينص على أن يومي 31 ديسمبر من هذا العام و1 يناير من العام القادم يعتبران يومي العطلة في محميات الدولة "ياناردغ" التاريخية الثقافية و"معبد آتشكاه" التاريخية المعمارية و"باسقال" التاريخية الثقافية و"خيناليغ" التاريخية المعمارية والإثنوغرافية و"لاهيج" التاريخية الثقافية و"يوخاري باش" التاريخية المعمارية و"كيش" التاريخية المعمارية وتبدأ الزيارات لهذه المحميات اعتباراً من يوم 2 يناير .

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    بيان وكالة السياحة الحكومية في شأن المحميات التابعة لها