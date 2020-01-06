لجنة الانتخابات المركزية تعقد جلسة

باكو، 6 يناير، أذرتاج

عقدت لجنة الانتخابات المركزية جلسة تالية لها بإشراف رئيس اللجنة مظاهر بناهوف في السادس من يناير اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة أن الجلسة صدقت في البداية محضر جلسة اللجنة المنعقدة في 31 ديسمبر 2019م.

ثم نظرت في مراجعات تلقتها بصدد الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 9 فبرا 2020م والانتخابات البلدية المنظمة في 23 ديسمبر 2019م وتبنت قرارات مناسبة بعد النظر فيها من جانب أعضاء اللجنة بحضور جهات ذات الصلة بالمراجعات المطروحة.

كما بحثت الجلسة المسائل الخاصة بالانتخابات البلدية المنظمة في 23 ديسمبر 2019م والانتخابات البرلمانية القادمة في 9 فبراير.