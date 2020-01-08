ارتفاع عدد الوافدين من أوروبا 7ر14 في المائة بالعام الماضي

باكو، 8 يناير، أذرتاج

وصل عدد المواطنين الأجانب الوافدين إلى أذربيجان خلال يناير – ديسمبر عام 2019م إلى 17ر3 ملايين سائح وذلك يعني ارتفاعا نسبته 4ر11 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2018م.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة الحكومية للسياحة أن الاتجاهات الأكثر تسجيلا للنمو هي روسيا وجورجيا وإيران وتركيا وبلدان آسيا وأوروبا.

وبلغ عدد الوافدين من بلدان أوروبا إلى أذربيجان خلال يناير – ديسمبر العام الماضي 224 ألف وافد وذلك يعبر عن نمو بنسبة 7ر14 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2018م.

وأشارت إلى أن أكثر الوافدين من هذه المنطقة هم من مواطني بريطانيا العظمى 36 ألف وافد او ارتفاع بـ3ر25 في المائة وألمانيا 20 ألف وافد او نمو بـ4ر19 في المائة وإيطاليا 12 ألف وافد او نمو بـ8ر10 في المائة وفرنسا 9 آلاف وافد او ارتفاع بـ2ر15 في المائة.

كما سجل نمو بنسبة 8ر66 في المائة و9ر12 في المائة في عدد الوافدين البالغ 65 ألف وافد من الهند والبالغ 46 ألف وافد من باكستان من بين بلاد آسيا الجنبية.

وارتفع عدد الوافدين من تركمانستان بين سياح وفدوا من بلدان آسيا المركزية بنسبة 85 في المائة بجانب نمو نسبته 1ر26 في المائة في عدد الوافدين من كازاخستان إلى 47 ألف وافد وعدد السياح من أوزبكستان بنسبة 3ر28 في المائة بلوغا 23 ألف وافد.

كما لوحظ ارتفاع بنسبة 17 في المائة في عدد الوافدين إلى أذربيجان من مواطني إسرائيل.

وتفوق مواطنو السعودية على غيرهم بين بلدان الشرق الأوسط حيث سجل نمو نسبته 7ر46 في المائة بينما بلغت نسبة الارتفاع في عدد الوافدين من الصين التي تعمل فيها مندوبية أذربيجان للسياحة 4ر62 في المائة.

كما بلغت نسبة الارتفاع في عدد الوافدين من كوريا الجنوبية 9ر19 في المائة في حين وصلت النسبة المذكورة في عدد السائحين من أوكرانيا 4ر2 في المائة.