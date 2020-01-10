تبليغ إمكانات أذربيجان السياحية في الهند

نيو دلهي، 10 يناير، أذرتاج

14 شركة سياحية محلية تشارك بتنظيم مكتب أذربيجان للسياحة في معرض ساتيه 2020م المنظم في مدينة نيو دلهي الهندية.

أفادت أذرتاج أن إمكانات أذربيجان السياحية تبلغ وتعرض بواسطة جناح يحيط بمساحة تبلغ 144 م2 في المعرض الدولي.

وتعقد الشركات المحلية المشاركة في المعرض لقاءات ثنائية مع شركات سياحية أجنبية وتبحث إمكانات تعاون.

ويشارك في المعرض المنظم للمرة الـ27 اكثر من 1000 مشارك عما يزيد عن 50 بلدا و105 مدينة هندية بجانب نحو 30 ألف متخصص في المجال السياحي.

وتستمر فعاليات المعرض يومين.

يذكر أن عدد المواطنين الهنود الوافدين إلى أذربيجان خلال 2019م وصل إلى 65 ألف وافد وذلك يعبر عن ارتفاع نسبته 8ر66 في المائة قياسا إلى عام 2018م.