كشف أكثر الأسماء إطلاقا على المواليد في أذربيجان

باكو، 11 يناير، أذرتاج

أعلنت وزارة العدل قائمة الأسماء المطلقة على المواليد الجدد في أذربيجان خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن موقع الوزارة أن أكثر الأسماء إطلاقا على المواليد الذكور عام 2019م هو اسم "يوسف" الذي يتصدر القائمة بقدر 2464 مرة ويليه "علي" 2262 مرة و"حسين" 1977 مرة و"أوغور" 1921 مرة و"عمر" 1424 مرة و"محمد" 1311 مرة و"مراد" 1305 مرة و"أيْخان" 1061 مرة و"تونار" 920 مرة و"راؤل" 799 مرة.

وتضم القائمة كذلك أكثر الأسماء إطلاقا على المولودات الإناث في أذربيجان خلال العام المنصرم وتشير إلى أن اسم "زهراء" هو الأكثر شيوعا قدر 2468 مرة وتليه أسماء "زينب" 1706 مرة و"مريم" 1603 مرة و"أيْلين" 1587 مرة و"نوراي" 1545 مرة و"فاطمة" 1452 مرة و"مَلَك" 1415 مرة و"إينْجي" 1111 مرة و"دنيز" 1087 مرة و"نِيلاي" 1008 مرة.