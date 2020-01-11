الداخلية والنيابة العامة تعلنان اعتراف المشتبه في قتل قاصرة بالجريمة

باكو، 11 يناير، أذرتاج

أصدرت وزارة الداخلية مع النيابة العامة بيانا مشتركا بشأن توقيف مشتبه في قتل المواطنة نرمين قولييفا البالغة عشر سنوات من عمرها ساكنة قرية دوندار قوشجي بمحافظة طاووس غرب البلاد.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية والنيابة العامة أن المشتبه في ارتكاب هذه الجريمة الكبيرة ساكن قرية دوندار قوشجي العاطل عن العمل المدعو إبراهيم ايلكين سليمانوف من مواليد 1973م اعتقل في ذمة التحقيق الذي قام به موظفو الداخلية والنيابة العامة في عملية فورية مشتركة.

وجاء في البيان أن الجهات ذات الصلة استنطقت عددا كبيرا من شهود عيان ودرست نتائج اختبارات الطب الشرعي والبيولوجي والكيماوي مع سائر الأدلة المهمة التي كشف عليها فريق العملية الخاص والتي شملت مع غيرها على بقع من الدم من باب بيت يقيم فيه المعتقل سليمانوف ومن على غطاء حجري في حديقة بيته وكذلك في غطاء سرير كان في غرفة احتجزت فيها القتيلة قولييفا ومن على ستارة الغرفة.

وخلال استنطاق المشتبه فيه سليمانوف بحضور محاميه قد اعترف المتهم بارتكابه الجريمة.

ويجري التحقيق حاليا لكشف جميع ملابسات الحادث.