مدريد، 12 يناير (أذرتاج)

وضع خبراء وباحثون من جامعة كومبولتنس الاسبانية خرازمية على اساس 27 الف صورة تسمح بتمييز منشأ الارز وتنوعه. وقد يغير هذا النظام جذريا الرقابة على جودة المنتجات الغذائية.

افادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء ان الباحثة فرانسوازا فريدس اجرت خلال 6 سنوات تحاليل على حمض نووي للعشرات من عينات الارز من نوع بسمتي حيث ذهبت الى انه لا حبة من ارز بسمتي في ثلثها.

حسب رأي خبراء اسبان، فيمكن منع الغش في الارز بدون اللجوء الى ابحاث حمض نووي معقدة بفضل الابحاث الجديدة التي نشرتها جامعة كومبلوتنس.

أعد العالم الكيماوي خوسي توريسيليا وفريقه نظاما لتمييز الارز وانواع دقيق الارز بمساعدة صورة عادية. لذلك يكفي ادخال الصورة في برنامج حاسوب اعده الخبراء. في النتيجة سيقدم النظام معلومة دقيقة عن نوع وجودة الارز.

اعد فريق من الباحثين قاعدة من البيانات التي تحتوي على 27 الف صورة من الارز وانواع دقيق الارز وتسمح لهم بتمييز انواع المنتجات وفضح الغش. ونجح هذا النظام وتم نشر نتائجه في موقع المقالات العلمية ScienceDirect.

يشار الى ان بعض الشركات والعمالة تمتهن إعادة تعبئة كميات كبيرة من الأرز ذي الجودة المنخفضة داخل أكياس لعلامات تجارية مشهورة منها بسمتي لإيهام المستهلكين بأنها ذات جودة عالية وبيعه بأسعار مرتفعة. ويدعي الخبراء الاسبان ان نظامهم الجديد سيمنع من هذا النوع من الغش والاحتيال.

نيجار جعفرلي

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