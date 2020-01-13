تصديق خطة فعاليات مكرسة لعام المتطوعين 2020م لجمعية متطوع الهجرة
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥:١٢]
باكو، 13 يناير، أذرتاج
التقى رئيس جهاز الهجرة وصال حسينوف بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية "متطوع الهجرة" بمناسبة إعلان عام 2020م في البلد "عام المتطوعين" بمرسوم الرئيس إلهام علييف.
أفاد الجهاز في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن رئيس الجهاز أشاد بالمشاريع المنفذة بنجاح من جانب الجمعية خلال العام الماضي مفيدا أن الجهاز يواصل دعمه لها العام الحالي أيضا.
وبحث الجانبان في اللقاء مشاريع مختلفة وصدق على خطة فعاليات للجمعية للعام الجاري.
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