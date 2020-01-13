رئيس اللجنة الانتخابية: تسجيل مراقبين أجانب على الانتخابات البرلمانية جار بسرعة

باكو، 13 يناير، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف إن اللجنة المركزية للانتخابات تلقت نحو 2000 مراجعة عن مراقبين محليين وأجانب بشأن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ويمكن القول بأن جميعهم حصلوا على ردود إيجابية.

أفادت أذرتاج عن بناهوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات قوله لصحفيين اليوم إن عدد المراقبين المسجلين يبلغ اليوم 1630 مراقب محلي ونحو 70 مراقبا أجنبيا مفيدا أن بعثات تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة قد أخذت في نشاطها. وزاد أن مراقبين عن برلمانات إيطاليا والتشيك وليتوانيا حصلوا على اعتماد بجانب مراقبين من اللجنة المركزية المولدوفية للانتخابات مضيفا أن عملية تسجيل المراقبين الأجانب جارية بسرعة.