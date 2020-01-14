السياح الأجانب أنفقوا في أذربيجان العام الماضي 3ر4 مليارات مانات

باكو، 14 يناير، أذرتاج

الاستقرار السائد في أذربيجان وتعزز مواقفنا الدولي والفعاليات الدولية المنعقدة في بلدنا يخدم لتنمية السياحة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن زيارات السياح العام الماضي بلغت الحد القياسي حيث زار البلد 3 ملايين و170 ألف ضيف اجنبي وقال "معلومات متوفرة لديّ تشير إلى أن السياح الأجانب أنفقوا في أذربيجان عبر مجرد بطاقات المصارف مليارا و260 مليون مانات ويجب أن نأخذ في الحسبان عموما أن السياح الوافدين هم من البلدان المجاورة التي تتفوق هناك محاسبات نقدية حاليا كما هو الحال عندنا. وتشير حسابات عامة إلى أن السياح الأجانب قد أنفقوا في أذربيجان عموما 3ر4 مليارات مانات. وأقول ذلك بالعملة المانات ولكنها في الأصل عملة اجنبية وهذه العملة الأجنبية نوع من التصدير على حد ذاته أيضا. وله دور كبير جدا في بقاء اوضاعنا في الاقتصاد الكلي مستقرا أيضا. البتة نحصل على العملة الأجنبية الرئيسة من بيع النفط والغاز رغم أن زيادة الصادرات في القطاع غير النفطي حاليا 14 في المائة تضمن الآن تدفق العملات الأجنبية من هذا القطاع أيضا. وستحط تنمية السياحة محط الاهتمام فيما بعد أيضا".

وأضاف الرئيس إلهام علييف انه "من الممكن على هذا النحو أن نتحدث خلال ساعات عن الإنجازات المحرزة عام 2019م وإنني أبلغت مواطني أذربيجان مسائل اعتبرها أساسا فقط وأود أن أقول مرة أخرى اننا سنسير على سبيل الإنجازات هذا عام 2020م أيضا وأنا وطيد الثقة في أن يأتي عام 2020م بنجاح إلى بلدنا أيضا."