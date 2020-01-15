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    خبير سياسي إسرائيلي: نظام الانتخابات الأذربيجانية المحسن نموذج لجميع المنطقة

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    قال يوري بوتشاروف إن البلد تنفذ فيه إصلاحات شاملة من قبل الرئيس إلهام علييف ومن الطبيعي أن يريد البرلمان تماشيا مع هذه الإصلاحات أيضا حيث أن الإصلاحات في مجالي الهيكلية والكوادر وسياسة تشبيب المناصب تلقى التقدير والثناء من جانب الناس.

    أفادت أذرتاج عن بوتشاروف تصريح له أدلى به الخبير السياسي الإسرائيلي لموقع الانتخابات البرلمانية secki-2020.az أن تحليل المراجعات التي وصلت من المرشحين إلى النيابة تنبئ عن وجود بيئة انتخابية ديمقراطية في البلد. وقال بوتشاروف "إن كثرة عدد المرشحين في النضال من اجل كل تفويض نيابي تدل على بيئة انتخابية نزيهة في البلد وعلى نفوذ البرلمان العالي. كما يعبر ذلك عن ثقة الناس في سيادة القانون وانتخاب مرشحين لائقين لهيئة التشريع للبلد.

    وأضاف الخبير السياسي أن وجود نظام الانتخابات المحسن بما فيه الكفاية في أذربيجان وكذلك إرادة الناس في الانتخابات نموذج ليس بالنسبة للبلد فقط فحسب بل وللمنطقة جميعا أيضا. واكد أن نظام الانتخابات المحسن في أذربيجان ونشر قوائم الناخبين على الإنترنت وتركيب كاميرات الويب لدى مراكز الاقتراع من مؤشرات النزاهة.

    AZERTAG.AZ :خبير سياسي إسرائيلي: نظام الانتخابات الأذربيجانية المحسن نموذج لجميع المنطقة
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