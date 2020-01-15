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    منح الجنسية الأذربيجانية الى 492 أجنبي في العام الماضي

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]

    باكو، 15 يناير (أذرتاج).

    منحت الجنسية الأذربيجانية أو أعيدت لـ492 اجنبي في العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وصال حسينوف رئيس جهاز الهجرة الاذربيجاني اليوم في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام 2019.

    وقال ان هذا الرقم كان 301 شخص في العام 2018.

    AZERTAG.AZ :منح الجنسية الأذربيجانية الى 492 أجنبي في العام الماضي
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