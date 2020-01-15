الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين

باكو، 15 يناير (أذرتاج).

قد استكملت العملية التحضيرية لتقديم "وثيقة السفر للاجئين" الى المواطنين الأجانب الحاصلين على صفة اللاجئين، المقيمين في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الهجرة الاذربيجاني وصال حسينوف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج نشاط الجهاز في العام 2019.

وقال حسينوف ان وثيقة سفر ونموذجها جاهزة. سيتم تسليم هذه الوثيقة في 23 يناير الى الاجانب الحاصلين على صفة اللاجئين، المقيمين في أذربيجان. ومن المخطط تنظيم حدث بهذه المناسبة. ستسمح هذه الوثيقة للحاصلين عليها بالسفر الى البلدان الأخرى.