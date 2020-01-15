  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]

    باكو، 15 يناير (أذرتاج).

    قد استكملت العملية التحضيرية لتقديم "وثيقة السفر للاجئين" الى المواطنين الأجانب الحاصلين على صفة اللاجئين، المقيمين في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الهجرة الاذربيجاني وصال حسينوف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج نشاط الجهاز في العام 2019.

    وقال حسينوف ان وثيقة سفر ونموذجها جاهزة. سيتم تسليم هذه الوثيقة في 23 يناير الى الاجانب الحاصلين على صفة اللاجئين، المقيمين في أذربيجان. ومن المخطط تنظيم حدث بهذه المناسبة. ستسمح هذه الوثيقة للحاصلين عليها بالسفر الى البلدان الأخرى.

    AZERTAG.AZ :الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
    منح الجنسية الأذربيجانية الى 492 أجنبي في العام الماضي
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٢]
    تصديق خطة فعاليات مكرسة لعام المتطوعين 2020م لجمعية متطوع الهجرة
    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    الداخلية والنيابة العامة تعلنان اعتراف المشتبه في قتل قاصرة بالجريمة
    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
    كشف أكثر الأسماء إطلاقا على المواليد في أذربيجان
    الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين