موسكو تستضيف المنتدى الاقتصادي الدولي "رابطة الدول المستقلة + العالم"

موسكو، 16 يناير، أذرتاج

ستستضيف موسكو المنتدى الاقتصادي الدولي "رابطة الدول المستقلة + العالم" في 13 مارس

أفادت أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أن نواب رؤساء الوزراء والوزراء لبلدان رابطة الدول المستقلة ورؤساء اللجان التنفيذية لرابطة الدول المستقلة واللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية وممثلو السلطات الحكومية والتنفيذية ورابطات الصناعة والمصارف في رابطة الدول المستقلة وغيرها من البلدان سيشاركون في هذا المؤتمر وكذلك سيشارك فيه رواد أعمال هياكل تكنولوجيا المعلومات وممثلي وسائل الإعلام والضيوف الأجانب والشركاء.

الغرض من المنتدى هو تواصل تطوير التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لبلدان رابطة الدول المستقلة وتعزيز الاستقرار وتوسيع الحوار البناء المتعدد الأطراف باستمرار من أجل العالم العالمي والتقدم.

سيعقد المؤتمر الدولي للسياحة "CIS + WORLD 2020" ضمن المنتدى. في إطار المؤتمر سيتم إظهار إمكانات جديدة ومبتكرة للتعاون في مجال السياحة الدولية. سيتمكن المشاركون من اكتشاف فرص اقتصادية واجتماعية وتخصصية جديدة للبرنامج "CIS + WORLD" الدولي الذي طورته لجنة السياحة في مركز أعمال التنمية الاقتصادية التابع لرابطة الدول المستقلة.

فريده عبد اللاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أّذرتاج

موسكو