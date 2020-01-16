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    "القبس" الكويتية تدرج مقالا عنوانه "أفضل 10 أماكن في العالم لقضاء الإجازة" وباكو بينها

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 16 يناير (أذرتاج).

    أدرجت صحيفة "القبس" الكويتية في صفحتها مقالا تحت عنوان "أفضل 10 أماكن في العالم لقضاء الإجازة" استنادا على دليل لونلي بلانيت. يقال ان "دليل "لونلي بلانيت" نشر تصنيفه السنوي الخامس عشر لأفضل الوجهات، التي يمكن زيارتها في عام 2020 بتكلفة معقولة، وقد ركزت قائمة هذا العام على الوجهات، التي توفر أفضل تجارب السفر المستدامة. ونظرا الى أن السفر عادة ما يكون مكلفا، ولا يرغب كثيرون في الاستدانة من أجل الاستمتاع ببضعة أيام خارج بلدهم، فيمكن الاعتماد على قائمة "لونلي بلانيت"، من أجل السفر إلى وجهات ساحرة من دون إنفاق أموال طائلة." وتشير الصحيفة الى باكو عاصمة أذربيجان كإحدى افضل 10 أماكن في العالم لقضاء الإجازة الى جانب نوسا تينجارا الشرقية (أندونيسيا) وبودابست (المجر) و ماديا براديش (الهند) و بوفالو (نيويورك) و بلغراد (صربيا) و العاصمة و«الحمامات» (تونس) وكيب وينيلاندس (جنوب أفريقيا) و أثينا (اليونان) و زنجبار (تنزانيا).

    يشار في المقال الى ان أذربيجان دولة غنية بالنفط والغاز، يصفها دليل «لونلي بلانيت» بأنها وجهة فريدة من نوعها توفر تجارب مميزة، وأطعمة وإقامة ذات جودة عالية، بتكاليف منخفضة. ومن أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في أذربيجان مدينة باكو عاصمة الدولة، والتي تضم عدة مناطق أثرية وتاريخية مهمة.

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