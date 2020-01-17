انطلاق حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
باكو، 17 يناير، أذرتاج
تنطلق اليوم على نطاق أذربيجان حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية.
أفادت أذرتاج عن موقع الانتخابات البرلمانية المبكرة secki-2020.az أن المرشحين والأحزاب السياسية التي تقدموا بمرشح إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات يشرعون ابتداء من 17 يناير اليوم في الحملات الانتخابية حتى الساعة 8.00 صباح يوم 8 فبراير المقبل وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم في أذربيجان 9 فبراير المقبل.
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