  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٥‎]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    تنطلق اليوم على نطاق أذربيجان حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية.

    أفادت أذرتاج عن موقع الانتخابات البرلمانية المبكرة secki-2020.az أن المرشحين والأحزاب السياسية التي تقدموا بمرشح إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات يشرعون ابتداء من 17 يناير اليوم في الحملات الانتخابية حتى الساعة 8.00 صباح يوم 8 فبراير المقبل وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.

    يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم في أذربيجان 9 فبراير المقبل.

    AZERTAG.AZ :انطلاق حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
    لجنة الانتخابات تسجل ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
    خبير سياسي إسرائيلي: نظام الانتخابات الأذربيجانية المحسن نموذج لجميع المنطقة
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
    رئيس اللجنة الانتخابية: تسجيل مراقبين أجانب على الانتخابات البرلمانية جار بسرعة
    ٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]
    لجنة الانتخابات المركزية تعقد جلسة
    انطلاق حملات انتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان