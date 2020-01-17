لجنة الانتخابات تسجل ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
باكو، 17 يناير، أذرتاج
سجلت لجنة الانتخابات المركزية ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في 9 فبراير المقبل.
أفادت أذرتاج عن مظاهر بناهوف رئيس اللجنة قوله إن اللجنة تقلت مراجعات 2431 مترشح إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.
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