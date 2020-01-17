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    سياسة


    لجنة الانتخابات تسجل ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    سجلت لجنة الانتخابات المركزية ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في 9 فبراير المقبل.

    أفادت أذرتاج عن مظاهر بناهوف رئيس اللجنة قوله إن اللجنة تقلت مراجعات 2431 مترشح إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تسجل ترشيح 1622 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة
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