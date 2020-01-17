باكو، 16 يناير، اذرتاج زاد عدد المتقدمين بطلب إلى جهاز الهجرة الحكومية للحصول على صفة اللاجئ بنسبة 7 % في العام الماضي. أفادت اذرتاج أن رئيس الجهاز وصال حسينوف صرح بذلك في المؤتمر الصحفي المكرس لنتائج عام 2019 في المكتب المركزي لجهاز الهجرة الحكومية في 15 يناير. أشار إلى أنه في العام الماضي، قل عدد القرارات الصادرة عن جهاز الهجرة الحكومية بشأن انتهاك قواعد الهجرة بنسبة 23% نتيجة للظروف التي تسمح للأجانب بالبقاء والإقامة في البلاد بشكل قانوني، بما في ذلك الهجرة.

AZERTAG.AZ : تسجيل زيادة ب7 % في طلبات الحصول على صفة اللاجئ في جهاز الهجرة الحكومية في العام الماضي

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