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    دقيقة حداد صامتة إحياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير

    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠١]

    باكو، 20 يناير، أذرتاج

    أعلنت في كل أنحاء أذربيجان في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت باكو في العشرين من يناير/ كانون الثاني وقفة دقيقة حداد صامتة إجلالا للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير وأطلقت أصوات الصفير من السفن والسيارات والقطارات.

    أفادت أذرتاج انه وفقا لخطة التدابير الموسعة بمناسبة الذكرى السنوية لمأساة يناير الدموية أقيمت في جميع مدن أذربيجان ومحافظاتها وقراها وإداراتها ومؤسساتها حفلات تأبينية.

    وقام مئات آلاف سكان العاصمة الأذربيجانية وممثلو السلك الدبلوماسية في العشرين من يناير بزيارة مقابر الشهداء إحياء للذكرى الخالدة لأبناء الوطن البواسل ووضعوا زهور قرنفل على المقابر.

    الله يرحم جميع الشهداء في سبيل استقلال الوطن ووحدة أراضيه ويسكنهم فسيح جناته.

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