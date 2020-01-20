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    العميد قاسم رضائي: تخطيط افتتاح معبر حدودي جديد بين إيران وأذربيجان

    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [١٤:١٢]

    طهران، 20 يناير (أذرتاج).

    ان العلاقات بين حرس الحدود الايراني وحرس الحدود الاذربيجاني قائمة على الصداقة والاخوة. وتُحرس حدود كلتا الدولتين بأمان نتيجة لهذه الصداقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي في حديثه عن نتائج زيارته الاخيرة لاذربيجان. اضاف ان المشاكل تجد حلها فورا وفي حينه بفضل علاقات التعاون الودية. يكافح حرسا الحدود لكلا البلدين معا حالات العبور غير القانوني لأعضاء الجماعات الاجرامية العابرة للعبور والتنظيمات الارهابية. يسعنا القول بكل يقين ان حدود كلتا الدولتين تحرس بشكل جاد.

    ولفت العميد الايراني الى انه تم التوصل الى اتفاق مع الجانب الاذربيجاني لافتتاح معبر حدودي جديد وسيبدأ قريبا إنشاء المعبر. وسيسهل هذا المعبر زيارات متبادلة للناس.

    وسيساهم المعبر الجديد في المزيد من تطوير العلاقات المشتركة.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

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