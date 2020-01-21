 توقيع محضر نية في تأسيس مركز إقليمي في أذربيجان لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي

دافوس، 21 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير برئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورجه برنده.

أفادت أذرتاج أن رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورجه برنده أهدى رئيس الدولة مجموعة من الشوكولاتة المنتجة في عدد محدود يقتصر على 200 عدد حصريا للضيوف البارزين فقط بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للمنتدى.

وتبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول تاريخ العلاقات بين أذربيجان ومنتدى دافوس واهميته مع التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه أذربيجان في المنطقة في مجالات الاقتصاد والنقل والبنية التحتية. ونوه إلى أهمية محضر نية مرتقب توقيعه اليوم تبعا للمذكرة الموقع عليها العام الماضي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورجه برنده حيث تنص الوثيقة على تأسيس مركز إقليمي في البلد تابع للمنتدى.

واكد الجانبان خلال المباحثة على أن مثل هذه المراكز تؤسس في عدد محدود من البلاد وغرضها الرئيس تنفيذ تداعيات وإمكانات سببت بها الثورة الصناعية الرابعة.

ثم وقع الطرفان على محضر نية حول تأسيس مركز إقليمي في البلد تابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

ووقع الوثيقة الرئيس إلهام علييف ورئيس المنتدى بورجه برنده.

بورجه برنده: أشكرك.

الرئيس إلهام علييف: شكرا جزيلا. هذا بدء طيب لصفحة جديدة لعلاقاتنا. ن

بورجه برنده: نحن عالمين كذلك بانك اذا وضعت هدفا تنفذه. واعتبر أن أذربيجان تكون احد البلدان الأحسن تهيأ للثورة الصناعية الرابعة.

الرئيس إلهام علييف: نعتز للغاية بأننا في صفوف البلدان الأولى التي توقع على هذه الوثيقة المهمة. هذه صفحة جديدة في علاقاتنا حقا. وآمل في أن يكون المستقبل ناجحا مثل الماضي.

بورجه برنده: أهنئك وأشكرك على دعمك كله.

الرئيس إلهام علييف: أشكرك.