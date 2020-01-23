أذربيجان تدخل في الثلاثية المفضَّلة للرحلات الاختيارية في رابطة الدول المستقلة

موسكو، 23 يناير، أذرتاخ

تعد باكو وغوبوستان وشاكي وغبالا من أكثر الوجهات المفضلة للرحلات السياحية الاختيارية (author tours)في رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن بوابة TurStat السياحية الروسية قدمت قائمة من الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الروس في رابطة الدول المستقلة.

تشمل هذه القائمة من أذربيجان وباكو وغوبوستان وشاكي وغبالا، بالإضافة إلى مدينة ألماتي وولاية ألماتي وبوراباي وأكتاو من كازاخستان ومن بيلاروسيا مدينة مينسك وولاية مينسك وفيتيبسك ومن أوزبكستان بخارى وسمرقند وإلخ.

بحسب المعلومات الصادرة من TurStat أن الرحلات السياحية الاختيارية هي واحدة من أكثر أنواع السياحة شعبية. أصبحت الجولات والنزه الاختيارية التي يروجوها مدونو السياحة أكثر شيوعاً.

تشمل الجولات المتنوعة الشكل السفر والجولات ضمن مجموعات صغيرة من 5 إلى 15 شخصاً مع خبير السفر.

هناك طلب كبير في الجولات لتذوق الطعام وجولات النزهة والجولات والرحلات سيراً على الأقدام والبعثات وجولات التفضيلية وجولات التصوير. السائحون على استعداد لإنفاق 1000-1500 دولار لشخصين في جولة أسبوعية في الجولات الاختيارية المتنوعة الشكل.

يعتمد التصنيف على نتائج الجولات الاختيارية وتحليل سوق العروض الترفيهية.

فريدة عبد الاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج