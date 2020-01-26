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    ثقافة


    هذا العام قد تستضيف أذربيجان 20 حدثاً دوليا للاعمال

    ٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    سترشح بلادنا لاستضافة 20 حدثاً للاعمال في أذربيجان هذا العام.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن وكالة السياحة للدولة أن مدير مكتب المؤتمرات الأذربيجاني سيفده علييفا صرحت بذلك في كلمتها الملقاة في المنتدى العاشر للأحداث الأوروبية الآسيوية (EFEA) المنعقد في مدينة سانكت بطرسبرغ الروسية.

    وتحدثت في كلمتها عن مساهمة الفعاليات الدولية الواسعة النطاق في تنمية السياحة في أذربيجان والعمل المنجز من أجل تطوير صناعة الأعمال في بلدنا والفرص المتاحة لسياحة الأعمال.

    يجمع الحدث أكثر من 500 ممثل عن جمعيات وروابط رجال الأعمال من 20 منطقة روسية و8 دول أجنبية. سيشتمل المنتدى على حلقات النقاش حول جوانب مختلفة من قطاع الأعمال والاتجاهات الحديثة والدعاية وغيرها من المسائل.

    الغرض الرئيسي من مكتب المؤتمرات الأذربيجاني الذي يعمل تحت رعاية مكتب السياحة الأذربيجاني هو الترويج للمناسبات الدولية واسعة النطاق في أذربيجان وتشجيع السياحة التجارية في البلاد وتعزيز صورة سياحة الأعمال في البلاد.

    AZERTAG.AZ :هذا العام قد تستضيف أذربيجان 20 حدثاً دوليا للاعمال
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