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    رئيس لجنة الانتخابات: وقف 263 مرشح تنافسه في الانتخابات البرلمانية المبكرة

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    قال مظاهر بناهوف إن لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت على ترشيح 1374 مرشح.

    أفادت أذرتاج عن بناهوف رئيس اللجنة المركزية قوله في اجتماع منعقد للمؤسسة اليوم إن 263 مرشح وقفوا تنافسهم في الانتخابات.

    يذكر أن 2431 شخص تقدموا بالترشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان المقرر تنظيمها في 9 فبراير شباط المقبل.

    AZERTAG.AZ :رئيس لجنة الانتخابات: وقف 263 مرشح تنافسه في الانتخابات البرلمانية المبكرة
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