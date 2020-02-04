تخطيط فتح مندوبية سياحية أذربيجانية في أوكرانيا

كييف، 4 فبراير، أذرتاج

يخطط فتح مندوبية سياحية أذربيجانية في أوكرانيا قريبا.

أفادت أذرتاج عن جميلة طالب زاده مديرة قسم العلاقات الدولية بالوكالة الحكومية الأذربيجانية للسياحة قولها في تصريح للوكالة إن مقر المندوبية السياحية الأذربيجانية يكون في العاصمة كييف. وأوضحت طالب زاده أن غرض فتح المندوبية هو المزيد من تعريف مواطني أوكرانيا إمكانات أذربيجان السياحية ومن عدد الزوار من أوكرانيا إلى أذربيجان.

وأضافت أن 59 ألف سائح من أوكرانيا زاروا أذربيجان العام الماضي وذلك أكثر بنسبة 5ر2 في المائة من مؤشرات عام 2018م. وزار أذربيجان العام الماضي اكثر من 3 ملايين سائح من البلاد الخارجية.

أميل حسينلي مراسل أذرتاج