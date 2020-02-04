ارتفاع عدد السياح الوافدين 18 في المائة خلال يناير قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

تتخذ خطوات عملية من اجل تحويل أماكننا التاريخية وقرانا القديمة إلى مناطق سياحية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إنه تم توجيه تنمية السياحة الشتوية والتنمية المستقبلية لمجمع شاه داغ للتزلج. وقال انني قيل لي إن عدد السياح ازداد بنسبة 18 في المائة في يناير العام الحالي قياسا إلى شهر يناير عام 2019م وذلك خلال يناير الذي يعتبر غير جذاب إلى درجة كافية للسياح. وفي العام الماضي 11 في المائة وقبل ذلك 4 في المائة وقبله 24 في المائة وقبله 22 في المائة على التوالي. والآن بنسبة 18 في المائة في مجرد شهر يناير فلذلك اعتبر أن البلد زاره العام الماضي 3 ملايين و170 ألف سائح فيزوره اكثر العام الحالي.