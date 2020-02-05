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    ثقافة


    أذربيجان هي إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في العالم

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎١]

    وارسو، 5 فبراير، أذرتاج

    تتغير الوجهات السياحية الرئيسية في العالم بسرعة. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخراً عن منظمة السياحة العالمية.

    تفيد أذرتاج أنه وفقاً للتقرير، على الرغم من أن فرنسا كانت أكثر دول للمقصد السياحي في العام الماضي، فقد لوحظ التراجع الكبير في عدد الوجهات الشعبية الأخرى. على العكس من ذلك، ظهرت وجهات جديدة وأكثر جاذبية، وإحداها أذربيجان. أذربيجان هي إحدى من 20 دولة أكثر شعبية في السياحة. زاد عدد السياح فيها بنسبة 11.4 %.

    يتوقع الخبراء أن سياسة السماء المفتوح المطبقة في نظام النقل الجوي الأذربيجاني اعتباراً من هذا العام ستزيد من تدفق السياح إلى البلاد. هناك أيضا زيادة في عدد السياح من بولندا إلى أذربيجان.

    تحتل ميانمار المرتبة الأولى في هذه القائمة. يختار السياح هذا البلد لعدة أسباب. هذه هي أساساً الأمانة والتكلفة المنخفضة وقواعد التأشيرة السهلة والرحلات الجوية الرخيصة.

     

    آيجون علييفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

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