"التعاون الإسلامي" تحتفي بمدينة "قبالا" في أذربيجان عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2020

باكو، 6 فبراير (أذرتاج).

تعمل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع جمهورية أذربيجان والمؤسسات التابعة للمنظمة، على إعداد برنامج حافل بالعديد من الفعاليات السياحية والمهرجانات الثقافية، والفنية والتراثية، والمعارض السياحية الإسلامية، في إطار الاحتفال بمدينة قبّالا، بجمهورية أذربيجان عاصمةً للسياحة الإسلامية لعام 2020م .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الدورة الـ 10 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي عقدت في الفترة من 5 -7 فبراير 2018م، اختيار مدينة قبّالا في أذربيجان، لتكون عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2020.

ويتم في إطار منظمة التعاون الإسلامي اختيار عاصمة للسياحة الإسلامية سنوياً بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمنظمة، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات السياحية والاقتصادية للعواصم السياحية التي يتم اختيارها، وتعزيز التضامن الإسلامي عن طريق تبادل المنتجات والخدمات، ودعم البنية التحتية في القطاع السياحي