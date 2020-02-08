لجنة الانتخابات تبطل ترشيح شخص يحمل جنسية مزدوجة

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

أبطلت لجنة الانتخابات المركزية ترشيح شخص كان يحمل جنسية مزدوجة.

أفادت أذرتاج أن اللجنة نظرت في اجتماعها الأخير في شكاية رفعها رئيس دائرة إسماعيلي رقم 86 الانتخابية بشأن الشخص المدعو مظاهر سفر شاه ولدوف المسجل ترشيحه لدى الدائرة المذكورة فيما قالت عارفة مختاروفا أمينة اللجنة إن رئيس تلك الدائرة الانتخابية راجع لجنة الانتخابات المركزية بان المرشح المذكور يحمل جنسية مزدوجة واكتشف بعد التحقيق الشامل أن المرشح المشار إليه يحمل جنسية مزدوجة حقا فاتخذت اللجنة قرارا ينص على إبطال ترشيحه.