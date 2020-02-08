رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفد الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في الثامن من فبراير شباط اليوم وفد الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن بناهوف أشار إلى أن الانتخابات المنظمة في أذربيجان تتابع دائما باهتمام كبير عن جانب المجتمعين المحلي والدولي. وقدم رئيس اللجنة معلومات مفصلة إلى الوفد الدولي حول الظروف المهيأة في البلد للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة بما يضمن تنظيم الانتخابات حرا وعادلا ونزيها علاوة على تركيب كاميرات الويب لدى 1000 مركز اقتراع.

وأثنى أعضاء الوفد البرلماني الدولي الأعمال المنفذة بشأن الاستعدادات للانتخابات.

ثم رد بناهوف على أسئلة الضيوف لافتا إلى الخطوات المتخذة الكفيلة بضمان حقوق المرشحين والناخبين بالمستوى العالية.