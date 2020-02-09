فتح مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية في أذربيجان

باكو، 9 فبراير (أذرتاج).

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية في أذربيجان في تمام الساعة الثامنة صباحا في 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج أن لجنة الانتخابات اعتمدت 1314 مرشحا من كافة الأطياف السياسية والشباب يتنافسون على 125 مقعد في البرلمان الاذربيجاني، 246 منهم تم ترشيحهم من قبل الاحزاب السياسية و1057 منهم ترشحوا بشكل مستقل و11 منهم ترشحوا من قبل مجموعات الترشيح.

كما اعتمدت 883 مراقبا دوليا من 59 منظمة دولية و58 دولة. اما عدد المراقبين المحليين المعتمدين فبلغ 77 ألف و790 مراقب. و35 الف و152 منهم مراقبون عن الاحزاب السياسية و2737 منهم عن المنظمات غير الحكومية.

في الانتخابات البرلمانية الحالية بلغت نسبة الذكور المرشحين 79 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث 21 في المائة.

يبلغ عدد الناخبين في أذربيجان حاليا 5 ملايين و329 ألف و460 ناخب لهم الحق في المشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وصل عدد لجان الاقتراع إلى 5573 مركزا الاقتراع في كل أنحاء اذربيجان.

تم تركيب كامرات ويب في 1000 مركز الاقتراع.

يقوم 199 ممثل من 132 وسيلة اعلام دولية بتغطية سير الانتخابات. يمثل وسائل الاعلام هذه 47 دولة.

سيتم بث المعلومات عن سير عملية الاقتراع من قاعة الاعلام التابعة لمركز المعلومات "الانتخابات" في تمام الساعات العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا والثالثة والخامسة والتاسعة مساء في يوم الاقتراع.

ستغلق ابواب مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء.