باكو، 9 فبراير (أذرتاج) اعلن فريد اوروجوف مدير مركز المعلومات "الانتخابات" التابع لأمانة لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة الاقبال على الاقتراع عبر الجمهورية 12.57 في المائة (670 الف و86 شخص) عبر الجمهورية للساعة العاشرة صباحا.

AZERTAG.AZ : 12.57 % نسبة الاقبال على الاقتراع عبر الجمهورية للساعة العاشرة صباحا

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