باكو، 9 فبراير، أذرتاج أدلى مليونان و90 الفا و589 ناخب بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة في اذريبجان الى الساعة 15.00. أفادت أذرتاج عن فريد أوروجوف مدير مركز المعلومات الانتخابية لدى أمان لجنة الانتخابات المركزية قوله في احاطة صحفية عقده قبل قليل ان نسبة المشاركة في عملية التصويت تبلغ 23ر39 في المائة على نطاق الجمهورية.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات: 23ر39 في المائة من الناخبين قد أقبلوا على مراكز الاقتراع الى الساعة 15.00

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