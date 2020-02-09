باكو، 9 فبراير، أذرتاج أدلى مليونان و389 الف و754 ناخب بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة في اذريبجان الى الساعة 17.00. أفادت أذرتاج عن فريد أوروجوف مدير مركز المعلومات الانتخابية لدى أمان لجنة الانتخابات المركزية قوله في احاطة صحفية عقده قبل قليل ان نسبة المشاركة في عملية التصويت تبلغ 84ر44 في المائة على نطاق الجمهورية.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات: 84ر44 في المائة من الناخبين قد أقبلوا على مراكز الاقتراع الى الساعة 17.00

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