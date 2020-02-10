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    سياسة


    لجنة الانتخابات المركزية تعقد مؤتمرا صحفيا

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [٠٧:٤٩]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    عقدت لجنة الانتخابات المركزية مؤتمرا صحفيا بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

    أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة مظاهر بناهوف قال إن اللجنة تلقت نتائج عن 4823 مركز اقتراع تابعة لـ118 دائرة انتخابية وذلك 87 في المائة من إجمالي المراكز الانتخابية.

    وأضاف أن اللجنة تعالج النتائج الواردة وستعلن عن نتائج أولية.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات المركزية تعقد مؤتمرا صحفيا
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