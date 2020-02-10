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    ثقافة


    إلقاء محاضرة بعنوان "أذربيجان أرض النار" في بولندا

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    وارسو، 10 فبراير، أذرتاج

    ستلقى محاضرة بعنوان "أذربيجان أرض النار" في مكتبة مدينة لودز البولندية في 20 فبراير.

    تفيد أذرتاج أن المحاضرة سيلقيها الرحالة والدليل البولندي المعروف ماتسيي كليمتشاك.

    جاء في الإعلان المدرج في قسم اخبار المكتبة أن أولئك الذين سيحضرون المحاضرة سيقومون بالرحلة الافتراضية إلى أرض النار القديمة والمليئة بالأسرار.

    آيجون علييفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

    وارسو

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