موسكو، 15 فبراير، أذرتاج

تعد باكو واحدة من عشر مدن أكثر رومانسية في أوروبا.

تفيد أذرتاج أن بوابة TurStat الروسية للسياحة نشرت تصنيفاً لأكثر المدن رومانسية في أوروبا للرحلات الرومانسية للاحباء في الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع.

بحسبTurStat ، من المتوقع أن تتوخى سوق السياحة والسفر الرومانسي زيارة أكثر من خمسة ملايين شخص سنوياً.

تعد سانكت بطرسبرغ وباريس ومينسك وكالينينغراد وبراغ أكثر المدن رومانسية في أوروبا.

يدرج كل من باكو وأمستردام وتالين ضمن عشر مدن أكثر رومانسية في أوروبا.

يعتمد الترتيب على نتائج استطلاع الرأي في الإنترنيت لأكثر من 5 ألآف من مستخدمي TurStat في فبراير 2020.

فريده عبدلاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو